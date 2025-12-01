Looking to enjoy December around Music City? We've got you covered!

NASHVILLE, Tenn. (WTVF) — While you're trying to stay warm this December, there's also plenty for you to enjoy around Music City!
Take a look below.
December 1:
- Little Big Town: The Christmas Shows at the Ryman
- New Material Monday at Zanies
- Nateland Live: Good, Clean, Funny at The Lab
December 2:
December 3:
December 4:
December 5:
December 6:
-
The Mavericks at the Ryman
- Zoltan Kaszas at Zanies
- Alfred Robles at The Lab
- Luis J Gomez at The Lab
- Dark & Dirty Showcase at The Lab
December 7:
December 8:
- Andrew Peterson at the Ryman
- Erykah Badu at The Pinnacle
- New Material Monday at Zanies
- Nateland Live: Good, Clean, Funny at The Lab
December 9:
December 10:
December 11:
- Amy Grant & Vince Gill Christmas at the Ryman
- Trey Kennedy at The Pinnacle
- Lavell Crawford at Zanies
- Roast Battle League at The Lab
December 12:
- Nate Bargatze at Bridgestone Arena
- LeAnn Rimes at the Ryman
- Lavell Crawford at Zanies
- Joe Machi at The Lab
December 13:
-
Nate Bargatze at Bridgestone Arena
- Lavell Crawford at Zanies
- Joe Machi at The Lab
- Dark & Dirty Showcase at The Lab
December 14:
- Amy Grant & Vince Gill Christmas at the Ryman
- Anthony Rodia at Zanies
- Amber Autry's Stand-Up Get Down at The Lab
December 15:
- For King + Country at the Opry House
- A Prairie Home Companion Christmas at the Ryman
- New Material Monday at Zanies
- Nateland Live: Good, Clean, Funny at The Lab
December 16:
- For King + Country at the Opry House
- Amy Grant & Vince Gill Christmas at the Ryman
- Dusty Slay's Grand Ole Comedy Show at Zanies
- Steve Byrne VS Nashville at The Lab
December 17:
- For King + Country at the Opry House
- Hugh Howser & Friends at Zanies
- Amy Grant & Vince Gill Christmas at the Ryman
December 18:
- For King + Country at the Opry House
- Kip Moore at the Ryman
- WellRED at Zanies
- Sienna Hubert-Ross at The Lab
December 19:
- Amy Grant & Vince Gill Christmas at the Ryman
- For King + Country at the Opry House
- WellRED at Zanies
- Stef Dag: Slavic American Princess at The Lab
December 20:
- Amy Grant & Vince Gill Christmas at the Ryman
- WellRED at Zanies
- Stef Dag: Slavic American Princess at The Lab
- Dark & Dirty Showcase at The Lab
December 21:
December 22:
December 23:
December 27:
December 28:
December 29:
December 30:
December 31:
- Music City Bowl
December 8:
- Bodhi Day
December 14:
- First Night of Hanukkah
December 15:
- Hanukkah
December 16:
- Hanukkah
December 17:
- Hanukkah
December 18:
- Hanukkah
December 19:
- Hanukkah
December 20:
- Hanukkah
December 21:
- Hanukkah
December 22:
- Hanukkah
December 24:
- Christmas Eve
December 25:
- Christmas
December 26:
- Kwanzaa
December 27:
- Kwanzaa
December 28:
- Kwanzaa
December 29:
- Kwanzaa
December 30:
- Kwanzaa
December 31:
- Kwanzaa
- New Year's Eve
Do you have more information about this story? You can email me at kelly.broderick@newschannel5.com
