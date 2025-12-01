Local National Weather Sports Traffic Watch Now
EntertainmentLocal Events Guide

Actions

Looking to enjoy December around Music City? We've got you covered!

Snow Pedestrian
Libby Kamrowski/ KMTV 3 News Now
A pedestrian crosses Capitol Ave. in downtown Omaha, Neb. on a snowy Feb. 16, 2023.
Snow Pedestrian
Posted
and last updated

NASHVILLE, Tenn. (WTVF) — While you're trying to stay warm this December, there's also plenty for you to enjoy around Music City!

Take a look below.

December 1:

December 2:

December 3:

December 4:

December 5:

December 6:

December 7:

December 8:

December 9:

December 10:

December 11:

December 12:

December 13:

December 14:

December 15:

December 16:

December 17:

December 18:

December 19:

December 20:

December 21:

December 22:

December 23:

December 27:

December 28:

December 29:

December 30:

December 31:

December 2:

December 5:

December 6:

December 9:

December 11:

December 13:

December 17:

December 20:

December 21:

December 28:

December 30:

  • Music City Bowl

December 8:

  • Bodhi Day

December 14:

  • First Night of Hanukkah

December 15:

  • Hanukkah

December 16:

  • Hanukkah

December 17:

  • Hanukkah

December 18:

  • Hanukkah

December 19:

  • Hanukkah

December 20:

  • Hanukkah

December 21:

  • Hanukkah

December 22:

  • Hanukkah

December 24:

  • Christmas Eve

December 25:

  • Christmas

December 26:

  • Kwanzaa

December 27:

  • Kwanzaa

December 28:

  • Kwanzaa

December 29:

  • Kwanzaa

December 30:

  • Kwanzaa

December 31:

  • Kwanzaa
  • New Year's Eve

Do you have more information about this story? You can email me at kelly.broderick@newschannel5.com

Vandy's band of misfits turns heads with 7-1 start

This is a story I immediately went home and showed my boys - young athletes with big dreams. The Vanderbilt football team's success has stolen the spotlight - what I love about Steve Layman's story is he reveals the individual hardships it took to get there. As Clark Lea says, "we all have scuff marks." This team proves perseverance pays off!

- Carrie Sharp

Copyright 2025 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Real People. Real Conversations. Real Connection. Watch at 6PM.