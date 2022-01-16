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Photos: Snowfall in Middle Tennessee on January 16

Many areas of Middle Tennessee saw heavy snowfall on Sunday, January 16, 2022.

Hohenwald 2 Crystal Warrington.jpg
Snow in Hohenwald on Sunday, January 16, 2022.Photo by: Crystal Warrington
Hohenwald 3 Crystal Warrington.jpg
Snow in Hohenwald on January 16, 2022.Photo by: Crystal Warrington
Hohenwald Crystal Warrington.jpg
Snow in Hohenwald on January 16, 2022.Photo by: Crystal Warrington
Lewisburg Lisa Stacey.jpg
Snow in Lewisburg on January 16, 2022.Photo by: Lisa Stacey
Nolensville Tyler Ellis.jpg
Snow in Nolensville on January 16, 2022.Photo by: Tyler Ellis
Primmsprings Yolanda Locke.jpg
Snow in Primm Springs on January 16, 2022.Photo by: Yolanda Locke
thumbnail_Milo and Mylee Brentwood Katrena Miller.jpg
Milo and Mylee enjoy the snow in Brentwood on January 16, 2022.Photo by: Katrena Miller
Burns Bill Allen.jpg
Snow in Burns, Tennessee early Sunday, January 16, 2022.Photo by: Bill Allen
Dickson Chris Holland.jpg
Snow in Dickson early Sunday, January 16, 2022.Photo by: Chris Holland
Dickson Patrick Nicks.jpg
Snow in Dickson early Sunday, January 16, 2022.Photo by: Patrick Nicks
Nolensville Tyler Ellis.jpg
Snow in Nolensville early Sunday, January 16, 2022.Photo by: Tyler Ellis
West Murfreesboro Zach Valder.jpg
Snow in west Murfreesboro early Sunday, January 16, 2022.Photo by: Zach Valder

Photos: Snowfall in Middle Tennessee on January 16

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  • Hohenwald 2 Crystal Warrington.jpg
  • Hohenwald 3 Crystal Warrington.jpg
  • Hohenwald Crystal Warrington.jpg
  • Lewisburg Lisa Stacey.jpg
  • Nolensville Tyler Ellis.jpg
  • Primmsprings Yolanda Locke.jpg
  • thumbnail_Milo and Mylee Brentwood Katrena Miller.jpg
  • Burns Bill Allen.jpg
  • Dickson Chris Holland.jpg
  • Dickson Patrick Nicks.jpg
  • Nolensville Tyler Ellis.jpg
  • West Murfreesboro Zach Valder.jpg

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Snow in Hohenwald on Sunday, January 16, 2022.Crystal Warrington
Snow in Hohenwald on January 16, 2022.Crystal Warrington
Snow in Hohenwald on January 16, 2022.Crystal Warrington
Snow in Lewisburg on January 16, 2022.Lisa Stacey
Snow in Nolensville on January 16, 2022.Tyler Ellis
Snow in Primm Springs on January 16, 2022.Yolanda Locke
Milo and Mylee enjoy the snow in Brentwood on January 16, 2022.Katrena Miller
Snow in Burns, Tennessee early Sunday, January 16, 2022.Bill Allen
Snow in Dickson early Sunday, January 16, 2022.Chris Holland
Snow in Dickson early Sunday, January 16, 2022.Patrick Nicks
Snow in Nolensville early Sunday, January 16, 2022.Tyler Ellis
Snow in west Murfreesboro early Sunday, January 16, 2022.Zach Valder
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