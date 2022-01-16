Photos: Snowfall in Middle Tennessee on January 16

Snow in Hohenwald on Sunday, January 16, 2022.Crystal Warrington
Snow in Hohenwald on January 16, 2022.Crystal Warrington
Snow in Hohenwald on January 16, 2022.Crystal Warrington
Snow in Lewisburg on January 16, 2022.Lisa Stacey
Snow in Nolensville on January 16, 2022.Tyler Ellis
Snow in Primm Springs on January 16, 2022.Yolanda Locke
Milo and Mylee enjoy the snow in Brentwood on January 16, 2022.Katrena Miller
Snow in Burns, Tennessee early Sunday, January 16, 2022.Bill Allen
Snow in Dickson early Sunday, January 16, 2022.Chris Holland
Snow in Dickson early Sunday, January 16, 2022.Patrick Nicks
Snow in Nolensville early Sunday, January 16, 2022.Tyler Ellis
Snow in west Murfreesboro early Sunday, January 16, 2022.Zach Valder