Local National Weather Sports Traffic Watch Now
NewsChannel 5+MorningLine

Actions

Understanding Diabetes

November is Diabetes Awareness month. What are some common misconceptions about diabetes? How does diabetes effect you feet? On this episode of MorningLine, host Nick Beres is joined by Endocrinologist Dr. Tiwalade Awosanya from Meharry Medical Group and Podiatrist Dr. Lawrence Burns from Meharry Medical College to discuss diabetes. You can find Dr. Lawrence Burns at: Meharry Family Medicine at Skyline 3443 Dickerson Pike, Nashville, TN 3720 Suite 530 Monday–Friday 8 a.m. – 5 p.m. 615.860.7511 You can find Dr. Awosonya at: The Meharry Clinics 1810 Albion Street Nashville, TN 37208 Monday–Friday 8:00 a.m.–5:00 p.m. 615.327.MD4U. (615.327.6348)
MorningLine: Understanding Diabetes pt1
MorningLine: Understanding Diabetes pt2
MorningLine: Understanding Diabetes pt3
MorningLine: Understanding Diabetes pt4
Posted

NASHVILLE, Tenn. (WTVF) — November is Diabetes Awareness month. What are some common misconceptions about diabetes? How does diabetes effect you feet?

On this episode of MorningLine, host Nick Beres is joined by Endocrinologist Dr. Tiwalade Awosanya from Meharry Medical Group and Podiatrist Dr. Lawrence Burns from Meharry Medical College to discuss diabetes.

You can find Dr. Lawrence Burns at:
Meharry Family Medicine at Skyline
3443 Dickerson Pike, Nashville, TN 3720
Suite 530
Monday–Friday 8 a.m. – 5 p.m.
615.860.7511

You can find Dr. Awosonya at:
The Meharry Clinics
1810 Albion Street Nashville, TN 37208
Monday–Friday 8:00 a.m.–5:00 p.m.
615.327.MD4U (615.327.6348)

5 plus schedule

Copyright 2025 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Real People. Real Conversations. Real Connection. Watch at 6PM.