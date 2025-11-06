Understanding Diabetes

NASHVILLE, Tenn. (WTVF) — November is Diabetes Awareness month. What are some common misconceptions about diabetes? How does diabetes effect you feet?
On this episode of MorningLine, host Nick Beres is joined by Endocrinologist Dr. Tiwalade Awosanya from Meharry Medical Group and Podiatrist Dr. Lawrence Burns from Meharry Medical College to discuss diabetes.
You can find Dr. Lawrence Burns at:
Meharry Family Medicine at Skyline
3443 Dickerson Pike, Nashville, TN 3720
Suite 530
Monday–Friday 8 a.m. – 5 p.m.
615.860.7511
You can find Dr. Awosonya at:
The Meharry Clinics
1810 Albion Street Nashville, TN 37208
Monday–Friday 8:00 a.m.–5:00 p.m.
615.327.MD4U (615.327.6348)