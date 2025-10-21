Local National Weather Sports Traffic Watch Now
ESPN: Veteran WR Tyler Lockett has asked for, received release from the Titans per source

Titans Cardinals Football
Rick Scuteri/AP
Tennessee Titans wide receiver Tyler Lockett (4) celebrates a touchdown against the Arizona Cardinals during the first half of an NFL football game, Sunday, Oct. 5, 2025, in Glendale, Ariz. (AP Photo/Rick Scuteri)
Titans Cardinals Football
Posted

NASHVILLE, Tenn. (WTVF) — According to ESPN's Adam Schefter, Tennessee Titans Veteran Wide Receiver Tyler Lockett has asked for and received his release from the Titans.

Lockett is expected to be free to sign with another team after 4 pm ET on Wednesday.

