ESPN: Veteran WR Tyler Lockett has asked for, received release from the Titans per source

NASHVILLE, Tenn. (WTVF) — According to ESPN's Adam Schefter, Tennessee Titans Veteran Wide Receiver Tyler Lockett has asked for and received his release from the Titans.
Lockett is expected to be free to sign with another team after 4 pm ET on Wednesday.
Veteran WR Tyler Lockett has asked for and received his release from the Tennessee Titans, per source. Lockett is expected to be free to sign with another team after 4 pm ET Wednesday. pic.twitter.com/GpDxmoOe3U— Adam Schefter (@AdamSchefter) October 20, 2025