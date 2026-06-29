Local National Weather Sports Shop Scripps Watch Now
65  WX Alerts
Talk Of The Town

Actions

Lelan checks out the antique shops in Goodlettsville!

Lelan checks out the antique shops in Goodlettsville
Lelan checks out the antique shops in Goodlettsville
Posted

Come along with Lelan to Cast + Found Vintiques in Goodlettsville for a look at the antique trail in town!
https://www.goodlettsville.gov/1967/Antiques

Cast & Found Vintiques
126 N. Main Street
Goodlettsville, TN 37072
Phone: 615-448-6586

Goodlettsville Antique Mall
213 M. Main Street
Goodlettsville, TN 37072
Phone: 615-448-6586

Rare Bird Antiques
212 S. Main Street
Goodlettsville, TN 37072
Phone: 615-851-2635

Treasure Hunters Thrift Store
600 S. Main Street
Goodlettsville, TN 37072
Phone: 615-859-8895

Talk of the Town Promo graphic

Talk of the Town Recipes