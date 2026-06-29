Lelan checks out the antique shops in Goodlettsville!

Come along with Lelan to Cast + Found Vintiques in Goodlettsville for a look at the antique trail in town!
https://www.goodlettsville.gov/1967/Antiques
Cast & Found Vintiques
126 N. Main Street
Goodlettsville, TN 37072
Phone: 615-448-6586
Goodlettsville Antique Mall
213 M. Main Street
Goodlettsville, TN 37072
Phone: 615-448-6586
Rare Bird Antiques
212 S. Main Street
Goodlettsville, TN 37072
Phone: 615-851-2635
Treasure Hunters Thrift Store
600 S. Main Street
Goodlettsville, TN 37072
Phone: 615-859-8895