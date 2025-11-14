Lynne Tolley gives us the recipe for Maple Whiskey Glazed Green Beans

This side dish will be a hit at your holiday parties! The Maple Whiskey Glazed Green Beans are a quick and easy side dish
Maple Whiskey Glazed Green Beans Serves 4-6
3 cups cut fresh green beans
4 bacon strips, cut into 1” pieces
1 medium onion, chopped
½ cup dried cranberries
¼ cup maple syrup
2 tablespoons Jack Daniel's Tennessee Whiskey
¼ tsp salt
¼ tsp pepper
Cook green beans until crisp-tender. Drain and set aside.
Meanwhile, in a large skillet, cook bacon until almost crisp; add onions to bacon and continue cooking until onions are tender. Drain excess grease from skillet. Stir in cranberries, syrup, whiskey, salt & pepper. Add beans; heat through, tossing to combine. Serve.