Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Talk Of The Town

Actions

Patricia Cain Shares Her Golden Tropics Banana Pudding Recipe

Patricia Cain Shares Her Golden Tropics Banana Pudding Recipe
Posted

Need a sweet treat? How about an award-winning banana pudding?!
Patricia Cain recently won first place for her Golden Tropics Banana Pudding, and she shows us how simple it is to make!

GOLDEN TROPICS BANANA PUDDING

1/4 CUP ALL PURPOSE FLOUR
2 TABLESPOON CORNSTARTCH
1/4 TEASPOONS SALT
6 EGGS YOLKS
1 1/2 CUP WHOLE MILK
1 TABLESPOON OF BUTTER
2 TEASPOONS VANILLA
3 TABLESPOONS HEAVY CREAM
3 TABLESPOONS SYRUP
4 BANANAS
1 BOX OF WAFERS
1/2 CUPS CARMEL
8 OZ. CRUSHED PINEAPPLE

COOKING:
IN A SAUCEPAN WHISK FLOUR, CORNSTARTCH AND SALT
ADD YOLKS, MILK, BUTTER, SYRUP AND CREAM
STIR MEDIUM HEAT UNTIL THICK
ADD PINEAPPLE AND VANILLA

ASSEMBLY:
SPREAD 1/3 OF PUDDING INTO BOTTOM OF 2 QUART DISH
PLACE A LAYER OF WAFERS FOLLOWED BY A 2 BANANAS (CUT)
REPEAT
FINAL LAYER SHOULD BE PUDDING
CRUMBLE WAFERS ONTOP WITH A DRIZZLE OF CARAMEL

Copyright 2025 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.
Talk of the Town Promo graphic

Talk of the Town Recipes