Milder & Breezy Today, Rain Tonight, Cold Again Tomorrow

Forecast:

Today: Mix of Sun & Clouds, Breezy|High: 67| S 10-15, Gusts: 25 mph

Tonight: Breezy, Rain Arrives, Stray Storm Possible |Low: 50|

S 15-20, Gusts: 35 mph

St. Patrick's Day: AM Showers, Temps Drops |High: 50 around 7am

then dropping to the 40s|W 15-20, Gusts 35 AM then NW 10-15 PM