Posted at 5:42 AM, Mar 17, 2023

St. Patrick's Day Starts Wet then Chilly & Breezy for the Afternoon Forecast:

St. Patrick's Day: AM Showers, Temps Drop, Chilly & Breezy PM |Temps Today: 7am: 55°, Noon: 43°, 3pm: 48°|W 15-20, Gusts: 30 mph, then NW 10-15 PM

Tonight: Pt. Cloudy, Clearing, Patchy Frost |Low: 30| NW 5-10

Tomorrow: Partly Cloudy, Chilly |High: 49| NW 10-15

