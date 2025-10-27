Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Weather

Actions

October 27, 2025: Cloudy, cool with off and on rain through Thursday

Posted

Cloudy, Cool with Rain Chances Through Thursday

Forecast:
Today: Cloudy, Scattered Showers |High: 59| E 5-10
Tonight: Cloudy, Shower Chance |Low: 52| E-5
Tomorrow: Mo. Cloudy, 30% Rain Chance, Increasing Rain Chances
at Night| High: 64| SE-5

Copyright 2025 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Sign up for our Morning E-mail Newsletter to receive the latest headlines in your inbox.

Real People. Real Conversations. Real Connection. Watch at 6PM.