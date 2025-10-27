October 27, 2025: Cloudy, cool with off and on rain through Thursday

Cloudy, Cool with Rain Chances Through Thursday
Forecast:
Today: Cloudy, Scattered Showers |High: 59| E 5-10
Tonight: Cloudy, Shower Chance |Low: 52| E-5
Tomorrow: Mo. Cloudy, 30% Rain Chance, Increasing Rain Chances
at Night| High: 64| SE-5
Cloudy, Cool with Rain Chances Through Thursday
Forecast:
Today: Cloudy, Scattered Showers |High: 59| E 5-10
Tonight: Cloudy, Shower Chance |Low: 52| E-5
Tomorrow: Mo. Cloudy, 30% Rain Chance, Increasing Rain Chances
at Night| High: 64| SE-5
Sign up for our Morning E-mail Newsletter to receive the latest headlines in your inbox.